PLUS JAMAIS ÇA !

La scène se déroule à Méguet dans le Ganzourgou. En effet, un policier a mis fin aux jours de son épouse enceinte sur qui il a tiré à bout portant, puis a tué sa fille avant de se donner la mort. Toujours sous le choc, les uns et les autres s’interrogent encore sur le mobile de cette horreur et ce, en attendant les résultats de l’enquête en cours. Franchement, de telles situations déplorables sont à éviter. En effet, quand un couple traverse des difficultés, il est toujours recommandé de s’ouvrir à des personnes ressources afin de parer à toute éventualité. Plus jamais ça !