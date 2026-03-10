logo
La scène se déroule à Bonheur-ville à Ouagadougou. En effet, une mineure qui faisait l’objet de maltraitance de la part d’une dame, a été sauvée par la Police municipale alertée pour la circonstance. Les faits sont d’autant plus graves qu’ils ont été perpétrés par une femme qui, mieux que quiconque, connaît ce que vaut la douleur de l’enfantement. En tous les cas, si elle a agi par défaut de maîtrise, elle en aura pris pour son grade, puisqu’elle médite actuellement sur son sort entre les mains des autorités compétentes. Plus jamais ça !


