PLUS JAMAIS ÇA!

Le phénomène prend de l’ampleur et inquiète plus d’un à Pouytenga dans la région du Centre-Est. Il s’agit des enlèvements d’enfants qui préoccupent bien des parents. En effet, en moins d’une semaine, trois enfants ont été enlevés et leurs corps respectifs sans vie, ont été plus tard retrouvés, mutilés. Toute chose qui laisse penser à des crimes rituels, surtout dans une ville cosmopolite comme Pouytenga. Voyez-vous ? Il faut que cessent de telles pratiques inhumaines. Il y va de notre intérêt. Plus jamais ça!