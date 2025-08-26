PLUS JAMAIS ÇA !PLUS JAMAIS ÇA !

On se croirait dans un film où la fiction prend généralement le pas sur la réalité. Et pourtant, les faits se sont déroulés à Ouagadougou, la capitale du cinéma, au sens propre comme au sens figuré. En effet, des individus sans foi ni loi ont dérobé 9 étoiles en bronze au niveau de la Rue des Etoiles, du nom de ce lieu de mémoire ou de ce sanctuaire qui célèbre nos héros et nos bâtisseurs. Pour un sacrilège, c’en est un, qui mérite d’être sévèrement sanctionné afin que cela serve de leçon aux autres. Car, un tel acte répréhensible renvoie une très mauvaise image de notre pays. Plus jamais ça !