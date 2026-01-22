SECURITE ROUTIERE : On ne porte pas le casque pour le policier…

Les accidents de la circulation ont causé 91 décès, rien que pour le seul mois de décembre 2025. Je n’invente rien. Ces chiffres sont de l’Office national de la sécurité routière (ONASER) qui a relevé dans le même mois, 1 930 cas d’accidents constatés, ayant provoqué 1 508 blessés. Ce sont de terribles statistiques qui font froid dans le dos. Elles montrent toute l’ampleur des drames qui se produisent sur nos routes qui sont en passe de devenir des nécropoles à ciel ouvert. Mais je suis sidéré de constater que tout cela ne semble, jusque-là, pas émouvoir certaines personnes qui restent sourdes à tous les messages de sensibilisation sur la sécurité routière, et n’en font qu’à leur tête. La preuve, en dépit de la vaste campagne de communication initiée par le ministère de la Sécurité et ses différents partenaires pour amener les usagers de la route à porter le casque, les résultats restent mitigés sur le terrain. En effet, je vois beaucoup d’élèves, d’étudiants, de commerçants et même des travailleurs de l’Etat et du privé, qui roulent sur leurs motos sans casque. Les messages de sensibilisation sont même perçus par certains comme du matraquage publicitaire qui dérange, et passent comme de l’eau versée sur les plumes d’un canard. La situation paraît si désespérante qu’au lieu de la carotte, les autorités de notre pays qui ont déjà rendu cette mesure obligatoire, envisagent d’user désormais du bâton pour contraindre les récalcitrants à se ranger. Mais franchement, avait-on besoin d’en arriver là? A-t-on encore besoin de dire à un usager de la route de porter son casque pour sauver sa propre vie? C’est une question de bon sens. On ne porte pas le casque pour le policier. C’est pour soi-même d’abord, autrement dit, pour sauver sa propre vie. Et il est important que tout le monde le comprenne.

L’alcool et la route ne font pas bon ménage

Je suis très peiné de voir beaucoup d’élèves et d’étudiants prendre la route de l’école sans cet important dispositif de sécurité. Là, j’interpelle les parents. Ils doivent d’abord donner l’exemple et imposer à leurs gosses de toujours sortir avec leur casque et de bien le porter. J’ai aussi vu plein d’enfants et même des adultes, qui accrochent leur casque à la moto ou au bras, ou se contentent simplement de le fixer au bout de la tête. Ce sont de mauvais comportements à éviter. Car, en circulation, la moindre négligence peut être fatale. Cela dit, le casque à lui seul, ne saurait être la panacée à tous les problèmes de la circulation routière. L’excès de vitesse et l’alcool sont également d’autres causes d’accidents de la circulation. De nombreuses vies ont été fauchées par des chauffards qui étaient, soit saoulés, soit en excès de vitesse. C’est pourquoi je salue et encourage les nombreuses opérations de contrôle de la vitesse et du taux d’alcoolémie menées par les autorités compétentes en vue de renforcer la sécurité des usagers sur la route. En tout cas, il faut que l’on comprenne une chose: l’alcool et la route ne font pas bon ménage. Quand on se saoule, on ne prend pas la route pour mettre sa vie et celle des autres en danger. Quant à la vitesse, elle ne fait pas gagner du temps. Au contraire, elle fait perdre des vies. La route tue certes. Mais l’imprudence et l’irresponsabilité des uns et des autres causent encore plus de dégâts. Que chacun sache donc raison garder.

« Le Fou»