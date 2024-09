SEMAINE DE POKO : 6 sports recommandés pour une femme enceinte

Dans notre rubrique Semaine de Poko de la semaine dernière, nous avons partagé avec vous les bienfaits pour une femme enceinte d’exercer une activité sportive. Ce vendredi 20 septembre 2024, nous avons jugé bon de réunir pour vous quelques sports recommandés que vous pouvez pratiquer tout en étant enceinte. En effet, étant enceinte, si vous n’êtes pas obligée d’arrêter toute activité physique, vous devez choisir des sports qui seront sans danger pour vous et le bébé. C’est également un bon moyen pour vous , de préparer votre corps à l’accouchement. Dans tous les cas, soyez à l’écoute de votre corps et ne forcez pas. Toutefois, assurez-vous toujours auprès de votre médecin ou de votre sage-femme, que la pratique d’un sport n’est pas déconseillée ou contre-indiquée pendant votre grossesse. Car, dans certains cas, il peut être déconseillé de pratiquer du sport pendant la grossesse, en particulier lors de grossesse à risque.

Voici 6 sports que vous pouvez pratiquer pendant la grossesse et préparer au mieux l’arrivée de votre enfant.

La marche et la randonnée peuvent être pratiquées pendant toute la grossesse

La marche est le sport idéal pour les femmes enceintes ! Vous n’avez pas besoin d’être une sportive chevronnée pour pratiquer ce sport et vous pouvez le faire n’importe où et sans matériel spécifique. Vous pouvez vous balader dans la nature ou près de chez vous. Une marche d’au minimum 30 minutes vous permet d’activer la circulation sanguine dans votre corps, principalement au niveau de vos jambes. Vous pouvez même vous mettre à la randonnée en famille pour changer d’air ! Privilégiez des terrains relativement plats et dégagés pour éviter les chutes.

La natation et l’aquagym sont des activités à privilégier pour les femmes enceintes

A mesure que les semaines passent, le poids du bébé se fait de plus en plus sentir. Evoluer dans l’eau vous soulagera en partie de ce poids et vous permettra de réaliser certains mouvements avec plus de facilité. Nager fait travailler votre cœur et votre souffle, ce qui est excellent pour bien vous préparer à l’accouchement. En faisant une petite séance d’aquagym après vos longueurs, vous pouvez faire travailler les muscles de votre dos et vos articulations qui sont mis à rude épreuve pendant la grossesse. Vous ressentirez très rapidement les bienfaits de cette activité physique.

Le vélo ou le vélo elliptique enceinte

Tout comme la marche et la natation, le vélo vous aide à renforcer votre respiration et vous permet de vous muscler les jambes tout en limitant cette sensation de jambes lourdes si désagréable. Inutile de vous préparer au Tour de France : privilégiez des circuits plats et stables pour éviter les chutes. Un vélo d’appartement sera également très utile, notamment l’hiver et les jours de pluie.

Le yoga prénatal et la gymnastique douce

En plus d’être apaisant et relaxant, le yoga constitue une excellente préparation à l’accouchement en vous aidant à travailler votre souffle et votre souplesse. Vous pouvez même réaliser des positions prénatales, spécialement conçues pour les femmes enceintes. N’hésitez pas à vous renseigner auprès de votre kinésithérapeute ou de votre sage-femme qui peut vous accompagner dans vos séances. Vous pouvez également renforcer votre souplesse en pratiquant une gymnastique douce adaptée aux différents stades de votre grossesse, qui contribuera à votre bien-être.

Les exercices de kegel pour renforcer le périnée avant l’accouchement

Pour une femme enceinte, renforcer son périnée est indispensable pour limiter les risques de déchirure lors de l’accouchement. Travailler les muscles de votre périnée avant d’accoucher vous permet de retrouver plus rapidement un périnée tonique après la naissance du bébé.

6- Le fitness pré-natal

Le fitness pré-natal a le vent en poupe ! Il s’agit d’une forme de fitness doux, avec des exercices spécialement pensés pour les femmes enceintes. Ici, pas d’abdos ou de mouvements qui sollicitent la zone du ventre et pas de sauts. Mais cette gym prénatale fait travailler les autres parties du corps : fessiers, jambes, bras.

Réunis par Rahamatou SANON

Source : Decathlon blog et omum