SEMAINE DE POKO : 8 raisons pour une femme enceinte de faire le sport

Nombreuses sont les femmes qui se demandent s’il est possible de pratiquer une activité sportive tout en étant enceinte. Selon omum, expert de la maternité et de rythmes féminins, la réponse est oui. Il est même conseillé d’en avoir une afin de garder la forme et le moral lors de votre grossesse. Etre enceinte ne vous empêche pas de vous dépenser. Bien au contraire ! Il faut juste veiller à avoir une activité raisonnable qui n’entraîne pas de danger pour le bébé. En attendant de partager avec vous les sports qui sont recommandés dans notre rubrique Semaine de Poko de la semaine prochaine, nous avons réuni pour vous quelques bienfaits du sport pour la femme enceinte et son bébé.

1. Le sport a un réel impact positif sur le moral

Il permet de se sentir bien. Il permet à la femme enceinte d’être apaisée, moins angoissée et lui donne le sentiment d’être physiquement en forme. De plus, il peut l’aider à diminuer les sautes d’humeur et à améliorer la confiance en soi. De quoi garder un moral au top pendant 9 mois !

2. Bouger aide la femme enceinte à dormir

Une femme enceinte, notamment lors des derniers mois, a le sommeil souvent perturbé. Pratiquer une activité physique régulière lui permettra de dépenser l’énergie qu’elle a en trop et améliorera son sommeil. Cependant, il est conseillé de s’entraîner dans les 3h avant de dormir.

3. Exercer une activité

favorise le bon déroulement d’un accouchement

Cela diminue également le recours à une intervention médicale (notamment l’accouchement par césarienne). En effet, le sport améliore les capacités respiratoires et rendra la femme enceinte plus endurante le jour de l’accouchement.

4. Faire du sport permet de mieux maîtriser sa prise de poids et de limiter les douleurs dorsolombaires. Cela aide aussi à retrouver la ligne plus rapidement après l’accouchement et à perdre les kilos rebelles plus facilement.

5. Bouger aide donc à entretenir les muscles et à renforcer la ceinture abdominale

Le sport favorisera également la rééducation du périnée après la grossesse.

6. L’activité physique régule la glycémie

Cela vous permet de diminuer de 36% le risque de diabète gestationnel. Elle permet donc d’éloigner les risques liés au diabète (fatigue, hypertension, prise de poids du bébé, etc.).

7. Faire du sport est bénéfique pour la femme enceinte mais aussi pour le bébé.

Son développement cérébral, sa santé mentale, son poids et son cœur ne seront que meilleurs grâce à l’activité que la mère mènera !

8. Petit bonus

Se dépenser grâce au sport est un bon moyen d’éliminer des calories; ce qui permettra à la femme enceinte de se faire de petits plaisirs culinaires tout au long de sa grossesse sans culpabiliser ! Bien évidemment, il est essentiel de demander l’avis de son médecin ou de la personne qui vous suit avant de commencer toute activité physique ! Aussi, il est important d’y aller progressivement, notamment si on débute juste le sport. Alors, avec toutes ces bonnes raisons, pourquoi s’en priver ?

Réunis par Rahamatou SANON

Source : omum