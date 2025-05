SEMAINE DE POKO : Comment bien choisir sa nuisette en fonction de sa morphologie

Le choix d’une nuisette dépend de plusieurs facteurs, notamment votre morphologie. C’est la pierre angulaire. Car, même si vous achetez une superbe nuisette sexy, si elle n’est pas adaptée à votre silhouette, elle ne produira pas l’effet recherché. Voici donc quelques conseils pour choisir une nuisette sexy en fonction de votre morphologie.

Morphologie en A

Si vos épaules sont plus étroites que vos hanches, optez pour une nuisette avec des bretelles plus larges pour équilibrer votre silhouette. Une nuisette évasée en bas, peut également aider à accentuer vos courbes.

Morphologie en H

Si votre silhouette est plutôt droite, sans réelle différence entre vos épaules et vos hanches, une nuisette fluide et légèrement évasée peut créer l’illusion de courbes plus prononcées. Une nuisette à encolure en V ou plongeante, peut également aider à rallonger votre silhouette.

Morphologie en V

Si vos épaules sont plus larges que vos hanches, optez pour une nuisette qui attire l’attention sur le bas de votre corps. Une nuisette avec un décolleté plus discret et une jupe évasée, sera parfaitement adaptée.

Morphologie en O

Si vous avez une silhouette plus ronde, optez pour une nuisette qui offre un soutien supplémentaire au niveau de la poitrine et qui ne serre pas trop la taille. Une nuisette avec une matière fluide et légèrement évasée, peut aussi aider à masquer les zones que vous préférez ne pas mettre en valeur. Elle pourra ainsi sublimer vos courbes avec délicatesse.

Morphologie en X

Si vous avez une silhouette en X aussi appelée morpho en sablier, vous pouvez vous permettre de nombreuses formes de nuisettes. En fait, tout peut vous aller, vous avez l’embarras du choix. Toutefois, pour être parfaitement irrésistible, optez pour une nuisette qui souligne votre taille fine et qui met en valeur vos courbes naturelles. Une nuisette ajustée avec une jupe évasée, peut être un excellent choix pour vous.

Morphologie en 8

Si vous avez une morphologie en 8, vos épaules et vos hanches sont alignées, avec une taille marquée et des courbes féminines. Pour mettre en valeur votre silhouette, choisissez une nuisette qui souligne votre taille et accentue vos courbes. Optez pour une nuisette avec un décolleté en V ou plongeant pour attirer l’attention sur le haut du corps, et une jupe légèrement évasée pour mettre en valeur vos hanches. La nuisette doit être ajustée au niveau de la taille pour mettre en avant cette partie de votre silhouette. Vous pouvez également choisir une nuisette avec des détails tels que de la dentelle ou des rubans pour ajouter une touche de sensualité à votre tenue. Vous avez désormais toutes les clés pour être sexy et élégante avec votre nuisette. Que ce soit pour vous faire plaisir ou pour séduire votre moitié, cette lingerie de nuit est un indispensable dans le dressing féminin. Découvrez donc la douceur et la sensualité de dévoiler votre féminité avec cette pièce intemporelle dont l’unique but est de vous sublimer.

Source : buzzwebzine

Rassemblé par Colette DRABO