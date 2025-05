SEMAINE DE POKO : Des risques liés à la consommation du kaolin

L’argile blanche, encore appelée kaolin, est généralement appliquée sur le visage comme masque. Il est aussi utilisé dans la fabrication de certains médicaments, mais avec un dosage bien précis et surveillé. Cependant, elle est très prisée par la gent féminine au Burkina Faso en particulier et en Afrique sub-saharienne en général. Elles sont nombreuses, les Burkinabè qui sont accros à cette argile. Pourtant, ce produit n’est pas sans conséquence sur la santé du consommateur. Selon des spécialistes, la consommation du kaolin peut avoir des conséquences graves sur la santé. Voici quelques risques liés à la consommation de cette argile dans notre rubrique Semaine de Poko.

Le risque d’anémie par carence en fer

Selon les spécialistes, l’anémie est le principal risque d’une consommation régulière de kaolin. L’argile empêche l’absorption du fer dans le sang et provoque une anémie. Pourtant, le fer est très important pour l’organisme car il est indispensable à la fabrication de l’hémoglobine et des globules rouges. Dans le cas des femmes enceintes, l’anémie peut entraîner des complications comme des fausses couches ou des retards de croissance chez le bébé. Pire, selon un médecin, l’anémie provoquée par la consommation de kaolin, va provoquer un accouchement dangereux pour la mère et son fœtus, il va y avoir des risques de baisse de tension, et surtout après l’accouchement, il y a un important risque d’hémorragie qui peut être fatal pour la mère. Enfin, le fœtus aussi est exposé, avec des risques de prématurité, d’hypotrophie, autrement dit un bébé trop petit pour son âge, ce qui peut entraîner d’éventuels handicaps.

Le risque de constipations sévères

Manger du kaolin régulièrement, ça constipe ! Selon un spécialiste, l’argile va venir modifier la consistance des selles qui vont devenir très dures et très blanches au point d’être irritantes pour le tube digestif ainsi que pour toute la partie basse, le rectum, l’anus et cela va provoquer des douleurs à la défécation, éventuellement une constipation chronique qui peut aller dans des formes très graves jusqu’à l’occlusion intestinale. Le tube digestif est complètement colmaté par cette accumulation d’argile. Tout le tube digestif va être empierré ; la défécation est difficile. Il y aura l’apparition d’hémorroïdes et éventuellement, dans des cas rares, des complications chirurgicales qui vont aller jusqu’à l’opération afin de désobstruer le tube digestif.

Le risque d’exposition aux métaux lourds

D’après des spécialistes, on peut s’empoisonner en mangeant du kaolin, surtout si c’est régulièrement. On consomme du kaolin alors qu’on ne sait pas d’où il vient. On ne sait pas où il a été extrait ni comment il a été traité. La seule chose qu’on sait, c’est qu’il est extrait de sols souvent riches naturellement en métaux lourds, comme le plomb, l’aluminium ou encore l’arsenic. Et ceci est très dangereux, car les métaux lourds sont des métaux qui, en général, n’ont pas leur place dans le corps humain et vont, lorsqu’ils pénètrent dans l’organisme, se substituer à d’autres métaux et provoquer des dysfonctionnements de tout un tas de systèmes cellulaires.

Le risque de devenir accro au kaolin

D’après un spécialiste, on ne devient pas accro au kaolin à la première bouchée, mais oui l’un des autres problèmes du kaolin, c’est que beaucoup de personnes, qui en consomment, deviennent addicts et cela préoccupe beaucoup le corps médical. Selon un médecin, certaines personnes qui entrent dans une espèce d’addiction et se retrouvent complètement dépendantes de ce produit, il faut alors les orienter vers des structures spécialisées en addictologie.

Regroupés par Rahamatou SANON

Source : Franceinfo