SEMAINE DE POKO : Des techniques pour nettoyer sa brosse à cheveux et ses peignes

Sollicités quotidiennement, vos accessoires à cheveux méritent, eux aussi, un petit shampouinage de temps en temps. Mais comment les entretenir pour prolonger leur durée de vie, et vous débarrasser des impuretés qu’ils amassent au fil du temps ? Si vous ne savez pas comment vous y prendre, voici toutes les techniques pour nettoyer votre brosse à cheveux et vos peignes.

Pourquoi nettoyer sa brosse à cheveux et ses peignes

Vos accessoires de coiffure sont de vrais nids à microbes, peignes et brosses confondus. Ils contiennent souvent des impuretés et les restes des produits capillaires. Surtout s’ils sont partagés au sein de la famille ! Attention également aux micro- coupures du cuir chevelu. Aucun danger côté santé ou capillaire, rassurez-vous, mais cela signifie forcément plus de bactéries sur vos peignes et brosses.

A quelle fréquence ?

Pensez alors à nettoyer votre brosse à cheveux et vos peignes régulièrement. La fréquence d’entretien dépend de l’utilisation que vous faites de vos peignes et brosses. Souvent, la brosse plate est utilisée tous les jours, pour se coiffer ou se démêler les cheveux. La brosse ronde sert souvent pour les brushings, son utilisation est donc plus ponctuelle et enfin le peigne sert souvent après le shampooing pour démêler. Vous pouvez alors les nettoyer soit une fois par semaine, si vous utilisez des masques ou des huiles végétales, comme l’huile de brocoli, qui ont tendance à se déposer sur les picots, soit tous les 15 jours.

Comment faire ?

« Pour les peignes, qu’ils soient en céramique, plastique ou carbone, faites tremper votre peigne dans de l’eau tiède avec du javel pour bien le désinfecter. » Rincez-le bien et essuyez-le ! Pour les brosses, plates ou rondes, commencez par ôter tous les cheveux coincés entre les picots. L’utilisation en sera optimisée et ce sera plus pratique pour vous de la nettoyer. Puis, utilisez du savon en émulsionnant avec de l’eau puis rincez-la parfaitement. Séchez-la avec votre sèche-cheveux en prenant soin de ne pas brûler les poils. Pour nettoyer votre brosse à cheveux, vous pouvez également la faire tremper toute une nuit dans un récipient d’eau chaude dans lequel vous aurez préalablement ajouté quatre cuillerées à soupe de bicarbonate de soude. Si vous n’en avez pas sous la main, sachez que le vinaigre blanc mélangé à l’eau, constitue une très bonne alternative. Dans les deux cas, au petit matin, il ne vous reste plus qu’à rincer votre brosse à l’eau claire et à la faire sécher. Si vos accessoires sont constitués d’un manche en bois, pas question qu’ils fassent trempette toute la nuit. L’eau risquerait, en effet, de l’abîmer. Une noisette de shampoing et d’eau suffira alors pour nettoyer votre brosse à cheveux et vos peignes. Notre astuce : pour enlever les cheveux coincés dans votre brosse, utilisez un peigne (avant nettoyage). Passez votre peigne dans vos brosses pour vous débarrasser de l’excédent. Puis, nettoyez-les ensuite ! Vous n’êtes pas obligée d’attendre le nettoyage de vos brosses pour ôter les cheveux. N’hésitez pas à le faire après chaque utilisation !

