SEMAINE DE POKO : Fausse couche : 6 étapes pour se reconstruire

Vécue par 1 femme sur 4 au cours de sa vie, la fausse couche est une expérience particulièrement éprouvante tant physiquement que psychologiquement. De par sa récurrence, cet événement traumatique est source d’inquiétude majeure pour de nombreux couples qui projettent d’avoir un enfant. Alors, comment se relever suite à un arrêt involontaire de grossesse ? Dans cet article, nous vous proposons 6 étapes pour vous reconstruire après une fausse couche, reprendre confiance en vous et vous autoriser de nouveau à penser à l’avenir.

Qu’est-ce qu’une fausse couche ?

La fausse couche est un phénomène qui touche des millions de femmes chaque année, dans le monde. Elle correspond à une interruption spontanée de grossesse au cours des cinq premiers mois de grossesse, période à laquelle le fœtus n’est pas encore considéré comme totalement viable. Lorsque celle-ci survient dans les trois premiers mois, on parle de fausse couche précoce : c’est le cas le plus fréquent. Au-delà de trois mois, et jusqu’à cinq mois (soit 22 semaines d’aménorrhées), on parle alors de fausse couche tardive. Les médecins rapportent trois caractéristiques symptomatiques d’une interruption de la grossesse :

– des saignements : ils peuvent être plus ou moins abondants, continus ou interrompus, et de teinte claire ou foncée

– des douleurs vives : elles apparaissent dans le bas du dos, au niveau de l’abdomen, et / ou au niveau de l’utérus

– des caillots de sang : parfois accompagnés de tissus brunâtres, tous deux reflétant une expulsion par le corps.

Toutefois, et surtout lorsque la fausse couche est précoce, certains symptômes peuvent passer inaperçus. Au contraire, certaines femmes rapportent d’autres signes liés à ce phénomène, comme une fatigue intense et brutale ou une sensation de vertiges.

Le diagnostic d’un arrêt spontané de grossesse s’effectue à l’aide d’un examen clinique, d’une échographie et d’analyses de sang si nécessaire. Souvent, la fausse couche est isolée, et les grossesses suivantes se déroulent sans encombre. En revanche, dans 1 à 2% des cas, le phénomène se reproduit : on parle alors de fausses couches à répétition. Si l’avortement spontané se répète, des analyses plus poussées sont alors effectuées pour rechercher une éventuelle cause à ce phénomène. Celles-ci sont nombreuses. Il peut s’agir d’une anomalie génétique ou pathologique, des troubles immunitaires, une altération hormonale, une incompatibilité anatomique, etc.

Des facteurs externes tels que la consommation de drogues, l’alcoolisme, l’âge avancé de la mère ou la présence de troubles infectieux, peuvent augmenter le risque d’arrêt de grossesse.

Quelles sont les conséquences psychologiques d’une fausse couche ?

Les effets psychologiques d’une fausse couche se manifestent immédiatement, dès lors que la perte de l’embryon est avérée. En effet, une fois le diagnostic de grossesse non évolutive posé, le temps semble s’arrêter et de nombreuses femmes passent par un état de sidération. Pendant un certain temps après l’annonce de la fausse couche, elles se retrouvent dans un état d’anesthésie physique et psychique. De nombreuses émotions peuvent faire irruption : l’angoisse due à l’arrêt soudain de la grossesse, la culpabilité d’avoir fait quelque chose de mal, le chagrin, la déception ou encore l’anxiété induite par l’idée d’une nouvelle grossesse.Outre la douleur physique ressentie pendant ce moment, on constate également de nombreuses remises en question de la part des femmes qui traversent cette épreuve : la féminité et le pouvoir de procréation sont souvent perçus comme altérés. Elles se renferment alors sur elles-mêmes, et les relations en pâtissent : troubles de la libido, conflits relationnels, retrait social anxieux, etc. Cette période de choc émotionnel est susceptible de rouvrir certaines blessures passées. Une aggravation de l’anxiété, des symptômes dépressifs et un syndrome de stress post-traumatique ont été relevés chez de nombreuses femmes. Il est alors nécessaire de renforcer l’accompagnement psychologique pendant cette période.

Comment surmonter psychologiquement une fausse couche ?

Pour de nombreux couples, une fausse couche tombe comme un véritable coup de massue : le processus s’arrête brutalement, les projections s’évaporent, et les doutes envahissent les esprits.

Comment surmonter émotionnellement la perte du bébé ?

Les étapes suivantes constituent les premiers pas à franchir pour se reconstruire après cet événement :

-comprendre et apprivoiser la situation, s’entourer des bonnes personnes, demander une aide psychologique, effectuer un geste symbolique, prendre du temps pour soi, s’autoriser à penser à l’avenir.

Quelle soit vécue comme un non-événement, ou comme un véritable déchirement, une fausse couche est une expérience de vie qui n’est pas anodine : elle laisse toujours une trace dans les esprits de ceux qui la vivent.

Prendre du temps pour soi, comprendre la situation, bien s’entourer et profiter d’un suivi psychologique soutenu, sont des étapes à ne pas négliger pour enfin s’autoriser à penser au futur sans avoir cette peur de retomber enceinte après une fausse couche.

Source : la-clinique-e-santé

Rassemblé par Colette DRABO