SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Bravo à cet enfant pour son intégrité !

Un enfant d’une dizaine d’années a ramassé deux portables et les a remis à son propriétaire. Pour un acte d’intégrité, c’en est vraiment un. Et le propriétaire l’a bien compris. En effet, pour encourager l’enfant à maintenir ce cap, il lui a offert une année scolaire tous frais payés. Bravo donc à cet enfant qui fait preuve d’intégrité et de probité ! En tout cas, c’est un exemple de droiture qui doit inspirer les autres enfants.

CŒUR DE GUEULE

Haro sur ces assassins de Marcoussis !

De plus en plus, on constate des crimes à caractère rituel dans le quartier Marcoussis dans l’arrondissement 9 de Ouagadougou. La vie est sacrée, dit-on, et nul n’a le droit de l’ôter à autrui. Mais il s’en trouve des individus qui se donnent le malin plaisir à commettre des crimes pour des raisons inavouées et inavouables. Haro sur ces criminels ritualistes à Marcoussis !