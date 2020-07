QUESTIONS A QUI DE DROIT

Je fais le constat que des camions, ces derniers temps, déchargent des vivres dans des magasins des écoles primaires publiques. Il semble que ce sont des vivres destinés à nourrir les élèves et ce, depuis la rentrée des classes. Alors, pourquoi ces vivres arrivent-ils au moment où il n’ y a plus de besoin puisque la plupart des élèves sont en vacances et ceux qui le ne sont pas, pour l’instant, sont en examens. Que l’on ne me dise surtout pas que c’est à cause du Covid-19. Non, je n’avalerai pas une telle couleuvre quand je sais que la pratique est la même depuis au moins cinq ans. Pourquoi une telle manière de faire d’autant qu’avec des problèmes d’étanchéité, certains vivres finissent par pourrir.

Un parent d’élève remonté