LA CITE SANS VERTU

La scène se déroule à Diapaga dans la Tapoa. En effet, une dame qui sortait avec un homme marié, a rejoint, à domicile, l’épouse de ce dernier, pour lui régler ses comptes. Mais mal lui en a pris, puisqu’elle a été copieusement bastonnée. Franchement, on se demande ce que certaines personnes recherchent dans la vie. Car non seulement, tu entretiens des relations coupables avec le mari d’une autre, mais aussi tu as le culot de vouloir l’agresser et ce, alors même que cette dernière a fait violence sur elle-même en laissant faire. C’est à croire qu’il y a des gens qui ne se fixent aucune limite. Si bien que l’on a l’impression qu’ils se laissent plus guider par leurs émotions que par leur raison, si tant est qu’ils en aient une. Mais ils oublient que Dieu, dans sa toute-puissance, prend toujours fait et cause pour le plus faible, pour ne pas dire la victime. A bon entendeur…

Cicéron

A lundi prochain