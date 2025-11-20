IL ETAIT TEMPS !

A Ouagadougou, on voit souvent des gens, qui à motos, qui en tricycles, transportant de la viande dans des conditions pour le moins déplorables, et généralement exposée à la merci de la poussière. La pratique n’est pas nouvelle. Elle date d’il y a très longtemps et ce, en dépit de l’existence de textes qui l’interdisent. Mais depuis quelque temps, l’autorité compétente a décidé de bander les muscles si fait qu’ils sont nombreux qui ont été interpellés et les carrasses qu’ils transportaient, saisies. Il était temps !