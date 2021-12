LA CITE SANS VERTU  

Menacée de viol à l’aide d’une machette, une dame, la quarantaine bien sonnée, n’a pas hésité à proposer la bagatelle de 40 000 F CFA à son vis-à-vis pour sauver son honneur. Mais c’était sans compter avec la détermination de son bourreau qui l’a non seulement violée, mais lui a aussi retiré la somme d’argent à lui proposée. Et en violeur impénitent, il a réussi à faire plusieurs victimes à Toussiana dans le Houet. Voyez-vous ? C’est tout simplement inadmissible et intolérable. Heureusement que la République étant encadrée par des lois, ce malotru a été alpagué et condamné à 8 ans de prison ferme. Toute chose qui lui donnera le temps de méditer sur ses inconduites notoires indignes d’une époque civilisée.

