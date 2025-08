LA CITE SANS VERTU

En Afrique, et suivant les us et coutumes, chaque famille a une bête, dans le règne animal, dont elle ne mange pas la viande. C’est ce que l’on appelle un totem qui relève des interdits sociaux. Malheureusement, on voit des jeunes gens qui, on ne sait au nom de quel principe, décident d’en faire à leur tête. Ils ne s’imposent aucune limite si fait qu’ils transgressent ce que d’aucuns considèrent comme des lois coutumières. C’est leur choix. Sauf que très souvent, certains, dans leur vie, se retrouvent rattrapés par la réalité. Rien ne leur réussit au point qu’ils deviennent des cas sociaux. Voyez-vous ? Il faut que les uns et les autres sachent faire montre de discernement au risque de se retrouver groggys de leurs propres turpitudes.

Cicéron

A lundi prochain !