logo
mobile-logo
Flash Infos
HomeLa cité sans vertuLA CITE SANS VERTU

LA CITE SANS VERTU


Le respect des parents qui devrait être la chose la mieux partagée, ne l’est plus malheureusement. En effet, s’estimant affranchis, bien des jeunes d’aujourd’hui s’en moquent. C’est même le cadet de leurs soucis. A preuve, certains, et Dieu seul sait s’ils sont nombreux, n’hésitent pas à défier les leurs, là où d’autres les humilient publiquement. Face à une telle situation, certains parents, par réalisme, prennent les devants en faisant profil bas, là où d’autres, pour ne pas boire le calice de la honte, choisissent de s’effacer complètement. Mais une chose est sûre : un enfant qui choisit d’être en délicatesse avec ses parents, devra, à son tour, s’attendre à vivre plus tard la même situation. Car, comme on aime à le dire, on ne récolte que ce que l’on a semé.

 

Cicéron

 

A lundi prochain !  


No Comments

Leave A Comment

Related Articles

Copyright 2022, Tous droits réservés- Les Editions «Le Pays»

Tél (Bur) : +226 25 36 20 46- Mobile : +226 72 06 75 99 – E-mail : [email protected]