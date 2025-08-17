LA CITE SANS VERTU

Le respect des parents qui devrait être la chose la mieux partagée, ne l’est plus malheureusement. En effet, s’estimant affranchis, bien des jeunes d’aujourd’hui s’en moquent. C’est même le cadet de leurs soucis. A preuve, certains, et Dieu seul sait s’ils sont nombreux, n’hésitent pas à défier les leurs, là où d’autres les humilient publiquement. Face à une telle situation, certains parents, par réalisme, prennent les devants en faisant profil bas, là où d’autres, pour ne pas boire le calice de la honte, choisissent de s’effacer complètement. Mais une chose est sûre : un enfant qui choisit d’être en délicatesse avec ses parents, devra, à son tour, s’attendre à vivre plus tard la même situation. Car, comme on aime à le dire, on ne récolte que ce que l’on a semé.

