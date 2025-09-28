logo
mobile-logo
Flash Infos
HomeLa cité sans vertuLA CITE SANS VERTU

LA CITE SANS VERTU


Fumer dans les espaces publics clos est interdit au Burkina et est passible d’une amende, mais il n’est pas rare de voir des individus, allumer leur cigarette et répandre de la fumée au milieu des gens. Cette attitude est, pour le moins, condamnable car cela expose l’entourage à des risques de santé. Preuve, s’il en est, que l’incivisme a pignon sur rue au Burkina. C’est aussi le signe que la morale n’est plus la chose la mieux partagée au pays des Hommes intègres.

 

Cicéron

 

A lundi prochain


No Comments

Leave A Comment

Related Articles

Copyright 2022, Tous droits réservés- Les Editions «Le Pays»

Tél (Bur) : +226 25 36 20 46- Mobile : +226 72 06 75 99 – E-mail : [email protected]