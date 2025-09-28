LA CITE SANS VERTU

Fumer dans les espaces publics clos est interdit au Burkina et est passible d’une amende, mais il n’est pas rare de voir des individus, allumer leur cigarette et répandre de la fumée au milieu des gens. Cette attitude est, pour le moins, condamnable car cela expose l’entourage à des risques de santé. Preuve, s’il en est, que l’incivisme a pignon sur rue au Burkina. C’est aussi le signe que la morale n’est plus la chose la mieux partagée au pays des Hommes intègres.

Cicéron

A lundi prochain