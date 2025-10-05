LA CITE SANS VERTU

logo
 Lors d’opérations de contrôle menées par la Direction régionale de l’industrie, du commerce et de l’artisanat de Nando, notamment à Koudougou et à Réo, plusieurs irrégularités ont été constatées dans la vente des fournitures scolaires dont la vente sauvage et des activités de para-commercialisme, souvent exercées en dehors des circuits formels. Comment peut-on se permettre des irrégularités aussi grossières dans un domaine aussi important? Comment peut-on assurer l’avenir des enfants avec de tels comportements ? C’est dire si la probité n’est plus la chose la mieux partagée au Burkina Faso.

 

Cicéron

 

A lundi prochain

 

 

 

 


