LA CITE SANS VERTU

Trois agents du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA) de Boromo ont été jugés pour des faits de concussion, abus de fonction et enrichissement illicite. En effet, ils ont exigé plus qu’il n’en fallait à un patient qui ne demandait qu’à recouvrer la santé, foulant ainsi au pied les règles d’éthique et de déontologie qui régissent le métier. Pour des gens qui ont prêté serment de sauver des vies dans l’exercice de leur fonction, ce procès n’est ni plus ni moins qu’une honte. On espère seulement que les uns et les autres en prendront de la graine pour que plus jamais ne soient enregistrées de telles pratiques malsaines, surtout dans un secteur aussi sensible que celui de la santé où la seule boussole demeure la rigueur professionnelle. C’est le lieu, toutefois, de rendre hommage à tous ces agents de santé qui sont à cheval sur les principes, et qui exercent avec professionnalisme leur métier.

A lundi prochain !

Cicéron