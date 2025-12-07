LA CITE SANS VERTU

Le respect des symboles de l’Etat relève d’un devoir citoyen et ne saurait souffrir d’aucune exception. Malheureusement, on a la fâcheuse impression que certains ne l’ont pas encore compris si bien qu’ils en font à leur tête. C’est le cas, par exemple, de ces élèves qui, invités à se mobiliser pour la montée des couleurs, y ont vu une corvée et ont préféré aller se cacher dans des salles de classes avant d’être démasqués. De tels comportements sont aux antipodes des valeurs de patriotisme et de civisme que prônent les plus hautes autorités. En tout cas, l’engagement et l’amour pour la patrie, pour autant qu’ils soient sincères, doivent commencer par le respect des symboles de l’Etat. A défaut, tout le reste ne sera que pure hypocrisie.

Cicéron

A lundi prochain !