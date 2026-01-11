LA CITE SANS VERTU

En dépit de la volonté des autorités de faire respecter les prix des motos sur le marché, il s’en trouve des commerçants qui continuent de ruser. En effet, ils créent une pénurie expresse en faisant de la rétention volontaire de motos qu’ils prennent le soin de garder dans des entrepôts et cela, dans le souci de justifier la forfaiture. Toute chose qui ressemble à la bravade et qui traduit la cupidité de certains qui ne jurent que par l’argent. C’est tout simplement inadmissible. Car, comme on aime le dire, ce que les uns et les autres oublient ou feignent d’oublier, c’est qu’autant ils ont des droits, autant ils ont des devoirs.

Cicéron

A lundi prochain !