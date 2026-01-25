LA CITE SANS VERTU

logo
Plusieurs centaines de colis de pesticides non homologués ont été saisis, la semaine écoulée, par les services de contrôle. Conscients que ces produits proviennent de la fraude, les auteurs ont pris le soin de les entreposer discrètement dans un magasin afin d’alimenter clandestinement le marché national. Or, Dieu seul sait l’impact négatif des pesticides non homologués, sur la santé humaine, animale et végétale. Voyez-vous ? C’est la preuve, une fois de plus, que pour certains, l’argent prime sur tout. Leurs semblables peuvent périr pourvu qu’eux se tirent d’affaire. Mais ils oublient ou feignent d’oublier que les actes que posent les uns et les autres, finissent par les rattraper en bien ou en mal. C’est selon !

 

Cicéron

 

A lundi prochain !


