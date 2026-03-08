LA CITE SANS VERTU

Le comportement de certains élèves dans certains établissements scolaires, laisse à désirer. En effet, non seulement ils ne suivent pas les cours, mais aussi ils choisissent de perturber ou de distraire les autres. Souvent maintes fois sanctionnés, ils en font à leur tête, estimant que rien ne peut leur arriver. Tout en déplorant de telles inconduites notoires, on en appelle à la responsabilité des parents qui doivent veiller à l’éducation de leurs enfants respectifs. Car l’école ne peut se substituer à la famille. Cela est d’autant plus important à rappeler que certains semblent avoir tout abandonné à l’enseignant qui, soit dit en passant, a des limites qu’il ne peut franchir.

Cicéron

A lundi prochain !