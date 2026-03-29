LA CITE SANS VERTU

De plus en plus, le respect des aînés n’est plus la chose la mieux partagée dans notre pays. Et c’est peu dire. C’est, du moins, ce qui explique que très souvent, on voit des doyens ou papy en train de chercher de la place là où sont confortablement installés des mectons. N’éprouvant aucune gène, c’est à peine si ces derniers ne s’en moquent pas. Toute chose qui interroge sur l’éducation qu’ils ont reçue si tant est qu’ils en aient bénéficié. Franchement, le choc des civilisations a tellement dépravé notre société que l’on a perdu complètement nos repères au point que l’on se demande de quoi sera fait demain. Il y a donc péril en la demeure.

Cicéron

A lundi prochain !