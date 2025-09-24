LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Chapeau bas à l’ONASER !

L’Office national de sécurité routière (ONASER) a entrepris, depuis quelques jours, une campagne de sensibilisation des citoyens sur le port du casque et de la ceinture de sécurité. Une action qu’il convient de saluer, car, elle contribue à mieux protéger les usagers de la route. En tout cas, chapeau bas à l’ONASER pour cette initiative !

COUP DE GUEULE

Haro sur les collecteurs de fonds et de placements illégaux !

Le ministre de l’Economie et des finances vient de mettre en garde, les collecteurs de fonds et de placements illégaux. Plutôt que d’emprunter le chemin de la légalité pour mener leurs activités, voilà des gens qui ont choisi la courte échelle pour s’enrichir. Une pratique pour le moins répréhensible. Haro sur ces collecteurs de fonds et de placements illégaux !