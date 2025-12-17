LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Guiness Record : bravo à notre compatriote Djénébou Banao !

Elle s’est lancé un défi, et elle est sur le point de le relever, si ce n’est déjà fait. En effet, il s’agit de notre compatriote Djénébou Banao qui, en vue de soutenir les personnes nécessiteuses et les orphelins, entre autres, a décidé de préparer mille plats par jour et ce, sans discontinuer. Le moins que l’on puisse dire, c’est que la tâche est ardue, dans la mesure où Djénébou Banao ne s’offre que 5 minutes de repos par heure ; donc pas de sommeil. Bravo donc à cette brave dame pour un tel exploit !

COUP DE GUEULE

Reconditionnement du riz : haro sur les commerçants véreux !

Il se passe des choses pas catholiques dans notre pays. En effet, il s’agit de ces commerçants véreux qui reconditionnent frauduleusement les sacs de riz qu’ils revendent à prix d’or. Comment procèdent-ils ? Ils achètent des sacs vides arborant la marque de riz de haute qualité, et ils y mettent du riz de qualité moindre, trompant ainsi la vigilance de leurs clients. Franchement, il faut le dire, la recherche effrénée de l’argent ne saurait justifier certaines dérives. Haro sur les commerçants véreux !