LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Sécurisation des fêtes de fin d’année : bravo aux forces de sécurité intérieure !

A l’occasion des fêtes de fin d’année (Noël et Saint-Sylvestre), les forces de sécurité intérieure, comme c’est toujours le cas, ont veillé au grain afin de permettre aux uns et aux autres de fêter dans la sérénité. En effet, on les voyait presqu’aux différentes intercessions sans compter les patrouilles qui ont été renforcées. On ne saurait oublier les forces combattantes au front qui ne cessent de troubler le sommeil des groupes armés terroristes et grâce aux efforts desquelles la Nation tient débout. Bravo pour votre détermination et engagement ! La Nation vous doit une fière chandelle !

COUP DE GUEULE

CAN Maroc 2025 : les Etalons n’ont pas mouillé le maillot !

Alors que les Burkinabè s’attendaient à accueillir le trophée dans leur pays à l’issue de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui se joue au Maroc, leur Onze national les a déçus. En effet, les Etalons sur qui reposait leur espoir, n’ont pas été à la hauteur, éliminés en 8e de finales par les Eléphants de la Côte d’Ivoire. Cette contreperformance dont on espère que le staff technique tirera les leçons, est perçue par certains compatriotes comme une humiliation. Ils n’ont peut-être pas tort surtout que tout le monde s’accorde à dire que les Etalons n’ont pas mouillé le maillot.