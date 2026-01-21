LA SEMAINE DE RAOGO :

COUP DE COEUR

Traque des produits périmés : merci à la BMCRF !

Elle ne laisse pas de répit aux commerçants véreux ; tant elle n’en a de cesse de troubler leur sommeil. C’est le moins que l’on puisse dire. En effet, la Brigade mobile de contrôle économique des fraudes (BMCRF), puisque c’est d’elle qu’il s’agit, ne baisse pas la grade. En effet, elle a engagé une campagne visant à traquer les produits périmés sur la place du marché. Toute chose qu’il faut saluer à sa juste valeur surtout quand on sait qu’il y a des commerçants qui sont prêts à tout, fût-ce au péril de la santé des consommateurs. Bravo et merci à la BMCRF pour cette action de salubrité publique !

COUP DE GUEULE

Détournement de carburant subventionné : haro sur les hors-la-loi !

Des individus sans foi ni loi qui s’adonnaient à la vente illicite de carburant subventionné par l’Etat, ont été mis hors d’état de nuire. En effet, leur chemin a croisé celui de l’équipe de la Coordination nationale de lutte contre la fraude (CNLF) qui les a mis hors d’état de nuire ; eux qui s’approvisionnaient en carburant à la pompe à un tarif préférentiel, pour le revendre à prix d’or à des sociétés minières. Voyez-vous ? C’est la preuve qu’il y a toujours des gens qui rusent avec les textes et qui passent leur temps à affiner des stratégies de contournement. Ce ne sont ni plus ni moins que des hors-la- loi qui méritent d’être traités comme tels.