LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Dotation de la ville de Bobo de poubelles : une initiative louable !

Le Comité de pilotage dénommé « Initiative communautaire de développement », dans le cadre de l’Initiative présidentielle pour le développement communautaire, a pris une décision qui mérite d’être relevée et saluée. Il s’agit, en effet, de la dotation de la ville de Bobo de poubelles. Au total, près de 450 bacs à ordures ont été installés un peu partout à travers la ville. Un beau geste, s’il en est, qui contribuera à assainir la ville de Bobo pour autant que les uns et les autres font montre de civisme et de responsabilité en se donnant toujours la peine de jeter les ordures dans les poubelles.

COUP DE GUEULE

Violences sur mineure : c’est tout simplement déplorable !

Une fillette de 7 ans, qui vivait chez sa tante, à Kongoussi, a fait l’objet de violences ou de maltraitances physiques répétées. Il a fallu l’intervention des services compétents pour que la victime ait la vie sauve et cela, à la faveur d’une dénonciation anonyme. Interpellé, le bourreau qui n’est autre que la tante de la victime, reconnaît partiellement les faits, tout en laissant croire qu’elle était animée par la volonté de corriger l’enfant. Mais les résultats de l’enquête l’ont très vite confondue. Voyez-vous ? Il y a des agissements pour le moins intolérables surtout quand on sait qu’ils émanent d’une femme qui est censée donner la vie. C’est tout simplement déplorable !