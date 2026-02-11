LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Enseignement de l’anglais au primaire : une mesure à saluer !

Le système éducatif burkinabè enregistre de nombreuses réformes. C’est le moins que l’on puisse dire. En effet, en plus de l’introduction annoncée des langues nationales, l’anglais sera aussi enseigné au primaire dans notre pays. Une innovation majeure s’il en est, qui mérite d’être saluée à sa juste valeur, d’autant que l’anglais a réussi à s’imposer au plan international. On espère donc que les acteurs mettront les bouchées doubles afin que l’on aille vers un enseignement de qualité au grand bonheur de tous.

COUP DE GUEULE

Risque d’inhumation d’un nourrisson vivant à Bobo : attention !

La scène se déroule à Bobo-Dioulasso. Un nourrisson, déclaré mort, a failli être enterré vivant. En effet, alors que la tombe était déjà creusée et que l’on s’apprêtait à procéder à l’inhumation, le nourrisson déclaré mort, s’est réveillé à la surprise générale. Voyez-vous ? Il faut que les uns et les autres sachent raison garder, au risque de se retrouver groggys de leurs propres turpitudes. Tout décès doit être constaté par un agent de santé compétent avant toute forme de sépulture du cadavre. Cela permet d’éviter les risques d’erreurs d’appréciation. Car, la vie humaine est sacrée et mérite d’être respectée.