LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Baisse annoncée des prix de médicaments essentiels génériques : une mesure qui soulage

A partir du 1er mars prochain, les prix des médicaments essentiels génériques connaîtront une baisse. Ainsi, en ont décidé les plus hautes autorités. Les réductions peuvent aller jusqu’à 53% pour les injectables, 67% pour les comprimés, 72% pour les consommables et 20% pour les sirops. Il s’agit là d’une mesure qui soulage, qu’il faut relever et saluer à sa juste valeur, d’autant qu’elle contribuera à l’amélioration des soins de santé et ce, à travers un accès optimal aux produits médicaux. Cela dit, on espère que les uns et les autres joueront franc-jeu afin que cette mesure, dès son entrée en vigueur, soit une réalité.

COUP DE GUEULE

Exercice illégal dans le secteur de la santé : haro sur les marchands d’illusions !

Il y a des établissements sanitaires privés qui exercent en toute illégalité dans notre pays. Tout se passe, en effet, comme si certains, parce qu’ils veulent se faire des sous, ont choisi de s’amuser avec la vie des autres. Si fait qu’ils se permettent de prendre des libertés avec les textes en vigueur. Pour un secteur aussi sensible que celui de la santé, on ne peut tolérer certaines dérives. En tout cas, la vie humaine est sacrée. On ne peut donc pas croiser les bras et laisser faire les marchands d’illusions. D’où la nécessité de rappeler les uns et les autres à l’ordre.