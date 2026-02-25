LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Baisse des cas de paludisme : bravo à tous les acteurs !

Le Burkina a enregistré, au cours de l’année 2025, une baisse considérable des cas de paludisme. En effet, selon le ministère de la Santé, le pays est passé de 10 805 000 cas en 2024 à 7 329 000 cas en 2025. Toute chose qui, naturellement, a permis de réduire le nombre de décès liés à ladite maladie. Pour une prouesse, c’en est une qui mérite d’être relevée et saluée à sa juste valeur. D’où la nécessité de rendre un hommage appuyé à tous les acteurs de la chaîne dont il faut saluer l’engagement. Bravo donc à tous et on espère qu’à terme, le Burkina Faso, à l’instar d’autres pays africains, boutera le paludisme hors de ses frontières.

COUP DE GUEULE

Meurtre d’un élève à Bogandé ; le comble de la bêtise !

Un élève a poignardé mortellement son camarade à la suite d’une altercation intervenue entre les deux adolescents. Les faits se sont déroulés à Bogandé dans la Sirba, plongeant les uns et les autres dans le désarroi. Ce drame pose, une fois de plus, le problème de la circulation des armes blanches. Car, comme on le sait, ils sont nombreux les adolescents qui se baladent avec des couteaux aux flancs, prêts, à la moindre occasion, à en découdre avec leurs camarades. Franchement, il faut que les uns et les autres sachent raison garder. Car, la vie humaine est sacrée et elle mérite d’être respectée. La violence est la pire des options.