LA SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Lutte contre la fraude : bravo à des douaniers intègres !

Dans la lutte qu’ils mènent contre la fraude et tout autre forme de contrebande, des douaniers ont fait montre d’une rigueur et d’une intégrité professionnelles qui méritent d’être relevées et saluées à leur juste valeur. En effet, ils ont décliné une proposition indécente de 100 millions de F CFA puis procédé à la saisie de 313 cartons de tapentadol d’une valeur de 836 millions de F CFA. Quand on connaît les risques que comporte le tapendadol connu pour être dix fois plus puissant que le tramandol, on ne peut que rendre hommage à ces douaniers dont le comportement, au-delà de la corporation, honore la nation tout entière. Bravo et bon vent à ces valeureux fils du pays !

COUP DE GUEULE

Violences juvéniles : il y a péril en la demeure

Il y a quelques semaines, on déplorait la mort d’un élève à Bogandé, poignardé par un de ses camarades à la suite d’une altercation. Pas plus tard que le week-end dernier, un drame similaire a été enregistré à Karpala à Ouagadougou. Il s’agit là aussi d’un jeune homme qui a mis fin à la vie de son camarade en le poignardant. Quand on sait que ces drames à répétition sont perpétrés par des adolescents, on ne peut qu’en être inquiet. Il y a péril en la demeure. D’où la nécessité pour les autorités compétentes, de prendre toute la mesure du péril.