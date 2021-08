La semaine de raogo

Coup de cœur

Don de sang : le beau geste de commerçants

Afin de sauver des vies en danger, l’Union des associations des commerçants des marchés et yaars du Kadiogo, a organisé une opération de collecte de sang au profit du Centre national de transfusion sanguine (CNTS). Un geste pour le moins salutaire qui intervient à une période où le paludisme fait beaucoup de victimes si fait que par moments, les banques de sang sont désespérément vides. Vivement donc que d’autres bonnes volontés emboîtent le pas aux commerçants afin que, comme l’a souhaité le président du Faso, « nul ne meure au Burkina par manque de sang ».

Coup de gueule

Massacre sur l’axe Gorgadji-Arbinda : on reste sans voix !

Un convoi mixte composé de civils, de Forces de défense et de sécurité (FDS) et de Volontaires pour la défense de la patrie (VDP), a été la cible d’une attaque de la part d’individus armés non identifiés sur l’axe Arbinda-Gorgadji, le 18 août dernier. Le bilan fait froid dans le dos : 80 personnes tuées. Cette énième attaque intervient quelques jours seulement après les embuscades sanglantes qui ont coûté la vie à 15 gendarmes, le 4 août dernier, à Markoye et à 15 autres à Toéni le 8 août 2021. Face à une telle comptabilité macabre, on reste sans voix, tant les mots manquent cruellement pour qualifier ces assauts meurtriers répétés et visiblement bien planifiés. Dieu sauve !