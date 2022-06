L’ONCLE AU NEVEU

Cher neveu,

J’espère que la semaine a bien commencé chez vous, en Côte d’Ivoire. En tout cas, je souhaite qu’elle soit des plus radieuses pour toi et pour toute la famille. Chez nous, ici, au Faso, et comme tu peux l’imaginer, c’est la crise sécuritaire avec son lot de morts, civils comme soldats, qui alimente les échanges. En effet, cher neveu, la saignée continue avec cette folie meurtrière des hommes sans foi ni loi qui ont décidé de nous pourrir la vie. Et lorsqu’on pense qu’une semaine a été sanglante, on se rend compte que celle d’après l’est encore plus. Tiens-toi bien, le 25 mai dernier, alors que des populations de Madjoari à l’Est, tentaient de fuir leur localité à cause de la menace terroriste, une cinquantaine de personnes ont été froidement abattues par des individus armés. Pourtant, le 14 mai, 17 civils ont péri dans une attaque et 7 autres ont été blessés dans la même localité. Le 19 mai, ce sont 11 militaires qui perdaient la vie et 20 autres étaient blessés dans une attaque, toujours à Madjoari. Et ce n’est pas tout. Car, bien d’autres localités ont enregistré des attaques avec des morts. Mais cher neveu, le pire est que même des zones qui étaient jusque-là épargnées, à l’image de la province du Sanguié, dans le Centre-Ouest, sont à présent dans l’œil du cyclone des terroristes. Rien que le 29 mai dernier, c’est le poste de gendarmerie de Tiogo qui était la cible d’une attaque, la toute première dans ladite province. Fort heureusement, aucune perte en vie humaine n’a été déplorée. Mais on se demande si la gangrène ne s’est pas déjà installée dans la zone. Vivement que ce soit le contraire ! Néanmoins, à côté de ce décompte macabre, on a des raisons de jubiler car plusieurs terroristes ont aussi été neutralisés par les Forces de défense et de sécurité.

Une douzaine de terroristes dont un influent chef, neutralisés

Les 26 et 27 mai, environ 40 terroristes ont été en effet, mis hors d’état de nuire, dans la région de la Boucle du Mouhoun. L’autre très bonne nouvelle est la neutralisation, le 26 mai, dans le Soum, d’une douzaine de terroristes dont un influent chef du nom de Tidiane Djibrilou Dicko. Selon les informations, ce chef a à son actif plusieurs attaques et embuscades meurtrières sur l’axe Bourzanga-Djibo. C’est donc une œuvre de salubrité publique que vient d’opérer l’armée burkinabè qui doit néanmoins garder l’arme au pied pour faire échouer toute tentative de représailles des éléments de Djibrilou sur les populations de la localité. Cher neveu, la semaine écoulée a aussi été très mouvementée entre le gouvernement, les consommateurs et les patrons de boulangeries. Les derniers cités avaient décidé d’augmenter le prix de la baguette de pain à 200 FCFA. Une décision rejetée par le gouvernement de même par que les consommateurs. Mais des échanges entre le gouvernement et la faîtière des boulangers ont eu lieu, ce qui a permis de maintenir à 150 F CFA, le prix de la baguette de pain. Mais il a été annoncé qu’en contrepartie, l’Etat devrait trouver des mécanismes pour amoindrir les charges devenues trop pesantes pour les boulangers. Lesquels mécanismes devraient être connus, en principe, demain jeudi. On attend de voir. Cher neveu, ceux aussi qui ne sont pas contents en ce moment, ce sont les militants de l’ex-parti au pouvoir, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP). Depuis maintenant des mois, ces derniers donnent de la voix pour demander la libération de l’ancien président Roch Marc Christian Kaboré, toujours en résidence surveillée, depuis sa chute en fin janvier 2022. Espérons que les différentes démarches entreprises par le parti auprès des autorités coutumières et religieuses ainsi que les appels à la libération de leur mentor, auront un écho favorable auprès des nouvelles autorités.

C’est sur cette note d’espoir que je te dis au revoir. Dieu nous bénisse !

Ton oncle