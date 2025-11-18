PLUS JAMAIS ÇA !

Les faits se déroulent à Dédougou dans l’ex-région de la Boucle du Mouhoun. En effet, un homme, avec la complicité d’un commerçant, détourne près de 150 millions de F CFA de son beau-frère, c’est-à-dire l’époux de sa grande sœur. On ne reviendra pas outre mesure sur les détails, mais le fait, en lui-même, pose problème dans la mesure où la victime, en l’occurrence un commerçant avait placé sa confiance en son beau-frère qui, par son comportement, a montré qu’il n’en était pas digne. Pour un véritable affront, c’en est un qui malheureusement, risque d’affecter la belle-famille. Plus jamais ça !