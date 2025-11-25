PLUS JAMAIS ÇA !

La scène se déroule dans certains quartiers de Ouagadougou, plus précisément dans les quartiers de Yagma et Bassinko. En effet, deux jeunes hommes, en plus de déposséder leurs victimes de leurs biens, procédaient à leur viol. Voyez-vous ? De tels agissements sont pour le moins inacceptables et intolérables. Car, on ne peut pas admettre que les turpitudes des uns portent atteinte à l’intégrité physique et morale des autres. Vivement que la rigueur de la loi s’applique à ces gens sans foi ni loi qui croyaient qu’ils pouvaient prospérer dans le dévergondage. ! Plus jamais ça !