PLUS JAMAIS ÇA !

La scène macabre se joue au secteur 2 de Ouahigouya. En effet, un jeune homme, en l’occurrence un cireur de chaussures, a poignardé mortellement son camarade au cours d’une bagarre qui a éclaté entre eux. Que s’est-il passé pour que l’on en arrive là ? C’est la question que les uns et les autres se posent sans réponse, surtout quand on sait que la victime et son bourreau, à ce qu’on dit, étaient ensemble. Franchement, plus jamais ça ! Il faut que les uns et les autres apprennent à se maîtriser pour ne pas se laisser dominer par leurs émotions.