SEMAINE DE POKO : Des solutions naturelles pour en finir avec les poux

Les poux. Voici de petites bêtes tant redoutées par beaucoup de parents, étant donné que ce sont les enfants qui en sont les cibles. Lorsque votre enfant a des poux dans les cheveux, pas de panique parce qu’il existe des solutions naturelles qui permettent de venir à bout, sans utiliser d’insecticide toxique ou de composant irritant pour le cuir chevelu de vos enfants. Nous vous proposons quelques méthodes à travers ces lignes ci-dessous. Découvrez le trio anti-poux naturel qui contient le traitement anti-poux, qui s’applique directement sur le cuir chevelu. Sans parfum et sans huile essentielle, il est efficace en une seule application. Il contient de l’eau florale de lavande fine, très efficace contre les poux. Après l’avoir laissé reposer au moins une heure, lavez les cheveux de votre enfant avec le shampoing anti-poux, qui contient de l’huile essentielle de lavande fine. Il purifie le cuir chevelu et apaise les démangeaisons. En plus, il apportera brillance et souplesse aux cheveux. Puis, passez le peigne anti-poux dans les cheveux, mèche par mèche, pour bien tout retirer. Répétez l’opération autant que nécessaire.

La lavande

La lavande est une solution naturelle contre les poux, qui a déjà bien fait ses preuves. Vous pouvez l’utiliser en huile essentielle (sauf sur les bébés et femmes enceintes !), mais aussi en eau florale, très douce pour les enfants. Appliquez-en sur le cuir chevelu et massez délicatement. Il est même possible d’en mélanger un peu avec le shampoing.

Les huiles végétales

L’huile de coco

En plus d’avoir une odeur gourmande, l’huile de coco étouffe les poux. Vous pouvez l’utiliser en masque sur les cheveux et la laisser longtemps, pendant une nuit. Enroulez le tout dans une serviette pour encore plus d’efficacité. En plus, elle aide à calmer les démangeaisons.

L’huile d’olive

Tout comme l’huile de coco, l’huile d’olive est très efficace dans un combat contre les poux. En effet, les matières grasses sont redoutables contre ces petits parasites. Utilisez-la aussi en masque capillaire, cheveux enroulés dans une serviette pour une pose toute la nuit.

Les huiles essentielles

Les huiles essentielles peuvent être une solution naturelle contre les poux. Mais attention, il est préférable de ne pas les utiliser sur une femme enceinte ou un bébé. Si vous l’utilisez sur votre enfant, veillez à ne pas trop en utiliser car ils sont moins résistants qu’un adulte, et elles peuvent devenir toxiques à trop forte dose. Contre les poux et les lentes, on apprécie l’huile essentielle de lavande fine, lavandin, de géranium et de romarin. Ces huiles aux odeurs appréciées sont redoutées par les poux. Vous pouvez déposer une goûte d’une huile essentielle sur le bonnet, le chouchou, la casquette de votre enfant pour un effet préventif et répulsif. L’huile essentielle d’arbre à thé a des propriétés antiparasitaires et insectifuges, et peut aussi bien s’utiliser en prévention qu’en traitement. Mélangez-en un peu avec le shampoing ; coiffez-les avec un peigne avec deux gouttes d’huile essentielle. Attention, l’utilisation des huiles essentielles est très déconseillée pendant la grossesse et il vaut mieux les éviter quand on est enceinte.

Le henné

Cette méthode un peu moins connue consiste à utiliser du henné sur les cheveux, aussi bien en préventif qu’en traitement anti-poux. En effet, le henné est un excellent soin pour votre crinière. Car il va créer une couche protectrice et gainer le cheveux ; ce qui va empêcher les poux de s’installer dans les cheveux et d’y pondre (les lentes ne peuvent pas s’accrocher non plus). Le henné est plutôt connu pour son côté coloration végétale. Donc, si votre enfant ne souhaite pas qu’on touche à la couleur de ses cheveux, sachez qu’il existe des hennés neutres, qui n’ont aucun pouvoir colorant, mais qui sont tout autant efficaces contre les poux. Si le henné est utilisé en prévention avant la rentrée scolaire, votre enfant sera donc beaucoup moins ciblé par les poux !

L’oignon et l’ail

Utilisez le jus d’oignon et massez le cuir chevelu de votre enfant et y laisser reposer 3 à 4 heures avant de bien rincer. Comme l’ail, il est asphyxiant pour les poux et les tuent efficacement. Si vous n’avez pas d’oignon, écrasez des gousses d’ail et mélangez-les à du jus de citron, avant d’y laisser reposer 30 minutes sur le cuir chevelu.

Le bicarbonate de soude

Le bicarbonate de soude peut être utilisé dans notre quotidien, notamment pour nettoyer son chez soi de façon éco-responsable. Il agit aussi très rapidement sur les poux. Répartissez-en sur le cuir chevelu ; massez quelques minutes avant de rincer et laver avec un shampoing doux. En plus, cette solution naturelle saura décoller les lentes.

Le vinaigre blanc

Vous pouvez concocter une solution naturelle anti-poux avec du vinaigre blanc et de l’eau. Appliquez cette lotion faite maison sur le cuir chevelu. Laissez agir pendant deux heures. Si le cuir chevelu a été gratté et agressé, il est possible toutefois que cette concoction se révèle assez désagréable.

Comment prévenir l’apparition des poux ?

Bien que de nombreuses solutions naturelles anti-poux peuvent être à usage préventif, il existe quelques gestes simples pour prévenir l’apparition des poux et des lentes, particulièrement pendant la période de la rentrée scolaire.

Inspectez régulièrement les brosses et peignes pour détecter la présence de poux.

Pendant la période d’épidémie, nettoyez les tapis, moquettes, literie et coussins et doudous où les poux sont susceptibles de se nicher.

Ne pas échanger de bonnets, chapeaux, écharpes, accessoires…

Source : Womumbox.com

Rassemblé par Colette DRABO