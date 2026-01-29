SEMAINE DE POKO: Des stratégies pour aider votre enfant à mieux apprendre (2e partie)

Les parents ont un rôle essentiel dans les apprentissages scolaires de leurs enfants. Le temps en classe, est important. C’est là où l’élève découvre, apprend, interagit, s’exerce. Néanmoins, l’éducation scolaire ne cesse pas aux portes de l’école. L’accompagnement dans les devoirs, l’écoute des difficultés et la consolidation des savoirs, sont primordiaux. Dans ces lignes qui suivent, nous vous proposons la suite des 8 stratégies faciles à suivre pour faciliter les apprentissages scolaires.

Lisez régulièrement avec vos enfants

La lecture est un facteur important dans l’apprentissage dans tous les domaines. La lecture aide non seulement les enfants à développer leur imaginaire et à enrichir leur syntaxe et leur vocabulaire, mais aussi à apprendre à traiter des notions nouvelles et à améliorer la communication formelle. Vous pouvez, à ce sujet, consulter notre article sur les difficultés de lecture au primaire. Lisez fréquemment avec votre enfant, demandez-lui de lire à haute voix, laissez-le choisir le livre qu’il souhaite. Créez un temps de lecture en famille où tout le monde se concentre sur la lecture pendant 20 minutes par jour. En remplissant votre logement de matériel de lecture (romans, bandes dessinées, affiches, journaux, magazines, etc.), vous créerez une atmosphère de lecture qui montrera aux enfants à quel point la lecture est importante.

Encouragez une communication ouverte et sincère

Encouragez votre enfant à exprimer son opinion sur ce qui se passe à propos de son éducation. Renseignez-vous sur ce qu’il apprend à l’école, plutôt que sur ses résultats aux tests. Demandez-lui de vous enseigner ce qu’il a appris à l’école : le fait de traduire la leçon dans ses propres mots, l’aidera considérablement à retenir ce qu’il a appris. Créez une atmosphère ouverte où il se sent à l’aise pour exprimer ses goûts, ses aversions ou ses préoccupations. Lorsqu’il partage son opinion, assurez-vous de valider ses sentiments – même si vous n’êtes pas d’accord. Lorsque les enfants ont l’impression que leur opinion n’a pas d’importance ou qu’ils sont bloqués, ils sont susceptibles de se désengager du processus d’apprentissage. Les bons élèves savent que leur opinion compte et se sentent rassurés de pouvoir être ouverts sur leur expérience éducative sans être jugés, rabaissés, découragés ou ignorés. Ecoutez votre enfant, et élaborez des commentaires constructifs plutôt que des critiques.

Prenez en compte les intérêts de votre enfant

Lorsque l’apprentissage engage les enfants dans des domaines qui les intéressent, l’apprentissage devient amusant. Si vous voulez aider votre enfant à être motivé dans ses apprentissages, encouragez-le à explorer des sujets qui le passionnent. S’il aime les dinosaures, aidez-le à trouver des livres à ce sujet. Ensuite, mettez-le au défi d’identifier ses cinq dinosaures préférés et d’expliquer pourquoi il a choisi chacun d’eux. Vous serez étonnés de constater à quel point il peut apprendre vite.

Encouragez différents styles d’apprentissage

Chaque enfant a des préférences et des styles d’apprentissage qui correspondent le mieux à sa manière d’apprendre : certains sont plus orientés vers le visuel, d’autres l’auditif, d’autres encore le kinesthésique. Par conséquent, certains enfants préféreront relire plusieurs fois la leçon, la réciter à voix haute, réaliser des schémas, faire des fiches, apprendre en jouant à l’instituteur, faire des exercices, travailler seuls ou en groupe, marcher tout en étudiant, ou encore utiliser des moyens mnémotechniques, etc. Certains enfants ont un style d’apprentissage dominant, tandis que d’autres préfèrent apprendre en utilisant un mélange de styles d’apprentissage. Un style d’apprentissage n’est pas juste ou faux, mieux ou pire. Vous pouvez aider votre enfant à découvrir ses styles d’apprentissages préférés, et utiliser diverses techniques pour améliorer son rythme et sa qualité d’apprentissage. Conclusion : il est essentiel que l’enfant se sente soutenu et valorisé dans ses apprentissages, parce que la démarche d’apprendre véritablement de nouvelles choses, suppose des remises en question, la commission d’erreurs et une sortie de sa zone de confort. Un sentiment de sécurité affective doit être entretenu par les parents via l’accompagnement pédagogique offert à l’enfant, en parallèle de l’école. Un enfant qui se sent en sécurité et qui n’a pas l’impression qu’il sera moins aimé s’il ne réussit pas, est plus apte à s’engager sereinement dans les aventures de l’apprentissage authentique.

Source : academiediderot.

Rassemblé par Colette DRABO