SEMAINE DE POKO : Pour que votre enfant vous respecte en vieillissant, 8 limites à ne pas franchir (suite)

Le respect ne s’impose pas à un enfant ; il se construit peu à peu, à travers les gestes, les paroles et l’exemple que nous lui donnons. La façon dont nous le traitons dans ses premières années, façonne profondément la relation qu’il aura avec nous plus tard. Lorsqu’un enfant se sent écouté, compris et respecté dans ses émotions, il apprend à accorder ce même respect à ses parents. Mais il arrive parfois que, sans le vouloir, nous franchissions certaines limites qui esquintent la confiance. Un mot blessant, une promesse non tenue, une attitude injuste… sur le moment, on pourrait penser que ce n’est pas grave. Pourtant, ces petites fissures s’accumulent avec le temps. L’enfant n’oublie pas la façon dont il a été traité ; il s’en souvient. Et ces souvenirs deviennent la base de la relation qu’il entretiendra avec nous à l’âge adulte. Si nous souhaitons que nos enfants continuent de nous respecter en grandissant, non par peur ni par obligation, mais par respect et amour, il nous faut apprendre à être plus attentifs à leurs besoins bien sûr matériels mais surtout émotionnels.

Vouloir tout contrôler et ne pas leur laisser faire leurs propres choix

A mesure qu’ils grandissent, le cerveau des enfants développe la capacité de penser de manière autonome et de prendre des décisions par eux-mêmes. Effectivement, dès l’âge de six ans, des études montrent qu’ils manifestent déjà un fort besoin d’autonomie et commencent à résister à toute forme de contrôle qu’ils jugent inutile, et aux contraintes qu’ils trouvent excessives. Bien sûr, dans notre rôle de parent, il est de notre devoir de les guider. Mais guider ne veut pas dire contrôler. Décider à leur place, de tout — leurs vêtements, leurs amis, leurs activités — revient à leur retirer la possibilité d’apprendre à se connaître. A force d’être privés de choix, certains finissent par se rebeller pour reprendre le contrôle, tandis que d’autres deviennent dépendants du regard ou de l’approbation des adultes. Si nous voulons qu’ils nous respectent en grandissant, nous devons aussi respecter leur capacité à faire des choix. Leur offrir un cadre sécurisant tout en leur laissant de la liberté, c’est leur donner les outils pour devenir des adultes plus confiants et responsables.

Ne jamais trahir leur confiance

La confiance est la base de toute relation, y compris celle qui vous unit à votre enfant. Lorsqu’il se confie à vous, il fait preuve d’une grande vulnérabilité. Trahir cette confiance, en révélant ses secrets, en ne tenant pas vos promesses ou en minimisant ses émotions, envoie un message clair : ce qu’il ressent ou pense n’a pas de valeur. Peu à peu, cela peut créer un fossé entre vous. L’enfant risque alors de se fermer, de vous cacher des choses, non par choix, mais par peur d’être jugé ou trahi. Pour qu’il vous respecte en grandissant, montrez-lui qu’il peut toujours compter sur vous, même lorsqu’il commet des erreurs. La confiance se gagne par la constance, la bienveillance et la discrétion.

Négliger leurs centres d’intérêt

Les enfants s’enthousiasment pour mille choses : un dessin animé, un jeu vidéo, un insecte trouvé dans le jardin, une passion naissante. Ce sont ces petites curiosités qui nourrissent leur personnalité et leur confiance en eux. Mais trop souvent, il arrive que les adultes balayent ces passions d’un simple « c’est mignon » ou d’un silence ou haussement d’épaules, les jugeant futiles ou sans importance. Mais pour un enfant, cela peut être perçu comme du rejet. Alors que, pour lui, c’est une manière de partager ce qu’il aime, et donc, de se montrer tel qu’il est. Prendre le temps d’écouter, de poser une question, de vraiment s’y intéresser, même brièvement, c’est lui faire comprendre qu’il compte. Les respecter, c’est respecter ce qui les passionne, même si cela ne vous touche pas personnellement. Ce regard bienveillant améliore son estime de soi et renforce durablement le lien entre vous.

Les humilier ou les mettre dans l’embarras

Ce qui peut sembler une simple plaisanterie pour un adulte, peut être vécu tout autrement par un enfant. Le taquiner devant d’autres personnes, se moquer d’une erreur ou évoquer une situation gênante, peut lui donner le sentiment d’être rabaissé ou humilié. Les enfants sont en pleine construction de leur identité et leur estime de soi est encore fragile. Lorsqu’ils se sentent ridiculisés, surtout par ceux qui devraient les protéger, cette blessure peut laisser une trace persistante. Si nous voulons qu’ils nous respectent en vieillissant, nous devons leur montrer que leurs sentiments comptent. Cela commence par les traiter avec la même gentillesse et la même dignité que nous attendons en retour.

En conclusion

Eduquer un enfant dans le respect, ce n’est pas chercher à être un parent parfait, mais un parent présent, à l’écoute et conscient de l’impact de ses gestes. Le respect dont nos enfants nous témoignent, est souvent le reflet de celui que nous leur avons offert lorsqu’ils étaient petits. Parmi toutes les limites à ne jamais franchir, trois sont particulièrement importantes :

Préserver leur confiance. C’est la base de toute relation durable. Un enfant qui sait qu’il peut se confier sans crainte, grandira avec un sentiment de sécurité et d’ouverture.

Prendre en compte leurs émotions. Ecouter sans juger, sans minimiser, c’est leur apprendre que leurs sentiments ont de l’importance. Cette reconnaissance améliore leur estime de soi et renforce le lien que vous avez.

Et les aimer sans condition. L’amour inconditionnel est le socle de tout équilibre affectif. Il permet à l’enfant de grandir sans peur de décevoir, en ayant la certitude qu’il est aimé pour ce qu’il est, et non pour ce qu’il fait.

Et il ne faut pas oublier que le respect d’un enfant ne se réclame pas : il se mérite, jour après jour, à travers la façon dont nous le regardons, l’écoutons et l’aimons. C’est dans cette bienveillance partagée que se construit la relation la plus précieuse : celle entre un parent et son enfant.

Source : ouest-France en partenariat avec Sain et naturel

Rassemblé par Colette DRABO