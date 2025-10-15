SEMAINE DE RAOGO

COUP DE CŒUR

Chapeau bas à l’Exécutif burkinabè

Dans une de ses récentes sorties, le ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Karamoko Jean Marie Traoré, a déclaré que les Etats-Unis d’Amérique avaient contacté le Burkina Faso afin qu’il accepte d’accueillir des migrants sur son sol. Mais le pays des Hommes intègres a refusé cette proposition ; une position qui pourrait expliquer le durcissement des conditions de délivrance des visas pour les ressortissants burkinabè. Pour lui, le Burkina Faso est une terre d’accueil et de dignité et non une terre de déportation. Pour un acte responsable, c’en est un qu’il convient de saluer à sa juste valeur. Chapeau bas donc à l’Exécutif burkinabè pour cette courageuse décision !

COUP DE GUEULE

Fraude au Burkina : « Il faut quitter dans ça ! »

Les fraudeurs, il faut le dire, ont plus d’un tour dans leur sac. En effet, un camion en transit au Burkina, présentait une particularité intrigante au point qu’il a attiré l’attention des services de contrôle, en l’occurrence la Douane. Les investigations très poussées ont permis de se rendre compte que le camion en question, disposait d’un double réservoir dans lequel étaient cachées des plaquettes de chanvre indien et de marijuana. Et ce n’est pas tout. Car, même les bidons et les pneus de secours étaient transformés en cachettes. Voyez-vous ? C’est la preuve qu’en dépit des efforts consentis, les fraudeurs continuent de courir les rues. Mais ils oublient qu’ils sont sur un chemin sans issue et que tôt ou tard, ils seront démasqués et châtiés à la hauteur de leur forfait.