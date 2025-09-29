SITES DE VENTE DE VOLAILLE : Il faut revoir les conditions d’hygiène

Il y a de ces situations qui méritent une attention particulière au regard de leur sensibilité. Parmi celles-ci, l’hygiène peu recommandable sur les sites de vente de volaille. En effet, dans les marchés et yaars au Burkina, des jeunes à la recherche de leur pitance quotidienne, ont développé une activité pour soulager des clients qui fréquentent les marchés de volaille. Plumer, nettoyer et découper les gallinacés, voilà ce qui constitue leur activité quotidienne. Cependant, force est de constater que ces lieux, le plus souvent créés de façon spontanée, ne respectent pas les règles d’hygiène, ou presque pas. Le site est insalubre, des déchets issus de la découpe à l’emporte-pièces sont visibles, avec du sang partout. Dans un tel environnement, les mouches ne peuvent que se régaler. Quant à l’avis des clients, on s’en tape ! Comment peut-on passer toute la journée dans un lieu aussi insalubre ? Il y a donc lieu d’agir en revoyant les conditions d’hygiène sur ces sites qui grouillent souvent de monde. Les premiers concernés doivent y mettre du leur, c’est-à-dire les jeunes qui ont choisi de mener cette activité qui nourrit son homme pour peu qu’on lui donne de la valeur. Certes, dans les marchés, il n’y a presque pas de lieu dédié à cette activité. Mais de là à cohabiter avec la saleté, c’est faire preuve de négligence. Cela dit, on n’a pas besoin de l’Etat pour assainir son cadre de travail. C’est dire s’il y a nécessité pour les acteurs eux-mêmes de faire montre de bon sens en adoptant de meilleures pratiques. L’Etat peut davantage les accompagner.

Il ne faut pas jeter l’anathème sur ces seuls jeunes

De meilleures pratiques ? C’est notamment à travers l’installation de bacs à ordures, de port de gilets et de gants de travail. C’est aussi posséder des outils de nettoyage tels que des pinces et des crochets pour suspendre le poulet, et avoir une source de chaleur pour l’eau et la garder saine. Pour ceux qui veulent encore se professionnaliser et sortir de l’informel, posséder une plumeuse ne serait pas de trop. C’est de cette façon qu’on pourra disposer d’une clientèle fidèle, à la hauteur des attentes. Et tout le monde y gagne. En tout état de cause, il y va de la santé de tous et de l’attractivité du secteur.

Sidzabda