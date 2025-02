IL ETAIT TEMPS !

Les paiements numériques des impôts et taxes sont désormais possibles. C’est à cette fin qu’a été lancée la plateforme nationale « Faso Arzèka » qui signifie « richesse » en langue mooré. En plus des longues files d’attentes devant les guichets et les pertes de temps qu’elle contribuera à éviter, la plateforme « Faso Arzèka » permettra de promouvoir la transparence, la simplicité et la proximité. Cela dit, pour la consolidation des bases d’une économie résiliente et inclusive, on ne peut qu’applaudir à tout rompre. Il était temps !