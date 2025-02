IL ETAIT TEMPS !

Après près de quatre ans de rupture, le fil du dialogue entre le gouvernement et les syndicats a été renoué les 6 et 7 février derniers. Quand on sait que ce cadre d’échanges permet à l’Exécutif et à ses partenaires d’échanger sur les différentes préoccupations des travailleurs en vue de trouver une solution, on ne peut que féliciter les deux parties qui n’ont ménagé aucun effort pour que prévale le dialogue. Il était vraiment temps !