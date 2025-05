IL ETAIT TEMPS !

Le conseil des ministres, en sa séance du 14 mai dernier, a pris un décret portant création d’une nouvelle structure dénommée Institut des peuples noirs-Farafina (IPN- Farafina). En tant que structure panafricaine à vocation scientifique, idéologique, diplomatique et culturelle, elle aura pour objet de combattre l’impérialisme, tout en promouvant la souveraineté totale de notre pays. Il était donc temps quand on sait que depuis toujours, l’impérialisme a été une des causes du sous-développement de notre pays en particulier, et du continent africain en général.