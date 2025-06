IL ETAIT TEMPS !

Dans le cadre de sa mission de régulation des prix des marchés agro-sylvo-pastoraux, la Société nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire (SONAGESS) organise des opérations de ventes de céréales sur camions et ce, en collaboration avec les Délégations spéciales des communes. Les ventes sont ouvertes à tous sans exception et sans condition préalable. Toutefois, afin de prévenir toute forme de spéculation, il n’est vendu qu’un seul sac à chaque client. Quand on connaît la cupidité dont font parfois montre certains compatriotes, on ne peut que saluer cette mesure prise par la SONAGESS. Car, il y a fort à parier que si une telle disposition n’était pas prise, il y en a qui achèteraient de fortes quantités de sacs de riz qu’ils revendraient à prix d’or. Il était temps !