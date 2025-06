IL ETAIT TEMPS

Face à la montée du discours religieux haineux qui menace la cohésion sociale et le vivre-ensemble, la Fédération des associations islamiques du Burkina (FAIB), dans un communiqué rendu public en fin de semaine écoulée, met en garde les uns et les autres. Elle les invite à œuvrer à la promotion de la paix et de la tolérance et à respecter l’autre dans sa différence. Cette sortie vient à point nommé, en ce sens qu’elle permettra désormais de mettre les apôtres de la haine face à leurs responsabilités et de les traiter comme tels. Il était temps !